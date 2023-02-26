"Гвардія наступу": Клименко розкрив деталі підготовки [ Редагувати ]
У неділю, 26 лютого, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про те, що підготовка бійців нових бригад "Гвардії наступу" займе від двох до чотирьох місяців. Їх основними завданнями є бойова підготовка та підвищення. Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
Він заявив, що на навчанні та тренуваннях перебувають чинні військовослужбовці та працівники МВС, які мають досвід служби, зокрема й бойовий досвід.
Потім до них поступово приєднуватимуться нові бійці - з числа добровольців, відібраних під час рекрутингової кампанії до бригад "Гвардії наступу", яка триває.
Він додав, що триває процес матеріально-технічного та майнового комплектування, а також фінансового забезпечення нових бригад, їхньої логістики та решти систем забезпечення і підтримки.
Ми повинні вчасно заправити техніку, вчасно її відремонтувати. Це великий процес, який триває паралельно з формуванням бригад. Ми розуміємо, що сам військовий не повинен думати ні про що (інше, - ред.), як посилити свої навички, про свій фаховий рівень і про дії на полі бою, щоб уберегти один одного, щоб виконати бойове завдання.
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