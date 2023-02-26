У неділю, 26 лютого, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про те, що підготовка бійців нових бригад "Гвардії наступу" займе від двох до чотирьох місяців. Їх основними завданнями є бойова підготовка та підвищення. Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Він заявив, що на навчанні та тренуваннях перебувають чинні військовослужбовці та працівники МВС, які мають досвід служби, зокрема й бойовий досвід.

Потім до них поступово приєднуватимуться нові бійці - з числа добровольців, відібраних під час рекрутингової кампанії до бригад "Гвардії наступу", яка триває.

Він додав, що триває процес матеріально-технічного та майнового комплектування, а також фінансового забезпечення нових бригад, їхньої логістики та решти систем забезпечення і підтримки.