Літак та півтисячі окупантів: Генштаб оновив втрати росіян [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога.
Загальні бойові втрати противника станом на 27 лютого орієнтовно складають:
особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано,
танків - 3385 (+4) од,
бойових броньованих машин - 6621 (+6) од,
артилерійських систем - 2380 (+0) од,
РСЗВ - 475 (+0) од,
засоби ППО - 247 (+0) од,
літаків - 300 (+1) од,
гелікоптерів - 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6) од,
спеціальна техніка - 230 (+0).
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