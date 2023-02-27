В акваторії Чорного моря неподалік Південного берегу Криму стався землетрус магнітудою до 3 балів. Про це повідомив радник ватажка окупаційної влади українського півострова Олег Крючков.

В Алуштинській сейсмічній станції зафіксували в акваторії Чорного моря за 25 км від прибережної території та на глибині 15 км землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі. Наслідків та руйнувань, за попередніми даними, немає.

Раніше землетрус магнітудою 4,7 стався на сході Туреччини, неподалік міста Малатья.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада на кордоні Туреччини та Сирії сталися руйнівні землетруси магнітудою до 7,8. Лише в Туреччині загинули понад 44 тис. людей. У Сирії, за даними ВООЗ на середину лютого, кількість жертв становила щонайменше 8,5 тис.