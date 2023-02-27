Біля узбережжя Криму стався землетрус силою 3 бали [ Редагувати ]
В акваторії Чорного моря неподалік Південного берегу Криму стався землетрус магнітудою до 3 балів. Про це повідомив радник ватажка окупаційної влади українського півострова Олег Крючков.
В Алуштинській сейсмічній станції зафіксували в акваторії Чорного моря за 25 км від прибережної території та на глибині 15 км землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі. Наслідків та руйнувань, за попередніми даними, немає.
Раніше землетрус магнітудою 4,7 стався на сході Туреччини, неподалік міста Малатья.
Нагадаємо, у ніч на 6 листопада на кордоні Туреччини та Сирії сталися руйнівні землетруси магнітудою до 7,8. Лише в Туреччині загинули понад 44 тис. людей. У Сирії, за даними ВООЗ на середину лютого, кількість жертв становила щонайменше 8,5 тис.
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Скільки триватиме місія, наразі невідомо. Адже масштаби руйнувань в уражених регіонах дотепер оцінити неможливо.
У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей
В регіонах, що постраждали від стихії, цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи. Натепер офіційно загиблих - понад 35 тисяч. Президент Реджеп Ердоган оголосив у Туреччині надзвичайний стан на три місяці. Останні подробиці із зони лиха зібрала Анна Басова.
Сейсмологи зафіксували землетрус сьогодні, 14 лютого, о 15:16 (15:16 за київським часом). Інформації про жертви та руйнування не надходило