У Туреччині стався ще один землетрус [ Редагувати ]
Фото: ЕРА
У понеділок, 27 лютого, у турецькій Малатьї стався ще один землетрус - магнітуда 5,6 балів.
В результаті одна людина загинула, щонайменше 69 поранено
Влада Туреччини повідомила, що внаслідок землетрусу обвалилися 25 будинків.
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