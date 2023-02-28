Де живуть Путін та Кабаєва: з'явилися унікальні кадри [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін та гімнастка Аліна Кабаєва живуть разом у величезній резиденції на Валдаї. Для Кабаєвої та ймовірних молодших дітей путіна там збудовано спеціальний дерев'яний терем. Також стало відомо, як живуть діти диктатора та звідки президент рф бере кошти.
Цю інформацію оприлюднив "Проєкт".
Основне джерело коштів у путіна та його родини – це офшорна кіпрська компанія Ermira Consultants. Частки цієї компанії записані на підприємствах путіна, і навіть на наближених до президента рф осіб.
Саме через неї проходять покупки елітної нерухомості та відмиваються кошти.
Також у роботі цієї компанії задіяно кілька не пов'язаних один з одним діловими відносинами людей з оточення диктатора. Але, за словами джерела, єдиний справжній власник Ermira - володимир аутін.
За даними журналістів, володимир путін та Аліна Кабаєва вже багато років живуть разом – у величезній резиденції на Валдаї. Там же часто бувають помічниці та двоюрідні сестри гімнастки. Одна із сестер має власне житло неподалік.
Для Аліни Кабаєвої та її дітей збудували окремий дерев'яний терем на території резиденції на Валдаї. Також є ще один окремий будинок для неї – поряд із палацом путіна.
2021 року біля особистого будинку гімнастки збудували окремий причал. Човном із цього причалу можна переплисти канал і опинитись у парку площею 28 гектарів.
Аліна Кабаєва має пентхаус - найбільший у росії. Він розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі. Його купили коштом кіпрської офшорної компанії.
Площа цього пентхауса – 2600 кв. метрів. Там є басейн, кінотеатр, патіо, власний вертолітний майданчик. Дизайн пентхауса розробляв Валентин Юдашкін.
Загалом Кабаєва та її близькі мають нерухомості в загальній сумі на $120 млн. Тільки на бабусю гімнастки в цілому оформлено нерухомості приблизно на 1,1 млрд рублів.
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