Добровольці посилено тренуються, хоч їхні села та містечка знаходяться від кордону з Білоруссю за більш як двісті кілометрів.

Тим часом зимові очікування українців щодо нового наступу з боку Білорусі не справдилися: ворожого угруповання, готового завдати удару по Україні з півночі -не існує. Ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Генштаб Збройних сил України повідомляє, що розвідувальні підрозділи стежать за ситуацією не лише на кордоні, але і вглибині Білорусі.

А наші захисники на межі з Білоруссю підвищують обороноздатність. Так, на Рівненщині навички бою відточують добровольці. Вправи із бойового злагодження бачила Сніжана Сидорук.

Вони вчаться влучно стріляти, адже ще рік тому ці чоловіки вели цивільне життя. Та щойно почалося повномасштабне вторгнення - взяли до рук зброю. Дехто - вперше.

Це - добровольці. З перших днів повномасштабного вторгнення вони об'єдналися у кожній громаді, аби в разі потреби допомагати в обороні хто чим може. Спочатку патрулювали свої міста та села, аби до них не проникли диверсанти, а згодом стали вчитися протистояти ворогові.

Правильно споряджатися та влучно стріляти вчать добровольці, які мають бойовий досвід. Тренування проводять щомісячно, відколи в громадах створили добровільні формування.

Вадим, командир добровольчого формування:

Ми стараємся, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину, інженерну підготовку і звичайно вогневу підготовку. Людей поглиблено постійно ми учим, готуєм, в різну пору року, в різну погоду - дощ, сніг.

Поки одні вправляються зі зброєю, інші вчаться рятувати побратима на умовному полі бою - надають першу домедичну допомогу.

Тобто в нас уже не щільний вогонь. Ми вже після бою. І мені все що тіки нада - я підбігаю до нього і накладую турнікет.

А це вже військові тренуються встановлювати тимчасові понтонні переправи через водні перешкоди. Година - і чотири мостові конструкції завдовжки понад сорок метрів - розгорнуті.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Зведення понтонної переправи і фраза звучала декілька разів - це для успішного наступу, для успішного наступу, тобто люди уже закладають в своє навчання логіку переможців і це те, що потрібно Україні. Саме завдяки таким людям ми перемагаємо, ми переможемо остаточно.

Добровольці посилено тренуються, хоч їхні села та містечка знаходяться від кордону з Білоруссю за більш як двісті кілометрів. Бойові злагодження тривають не лише на півночі, а й на півдні Рівненщини. Так щодня тиловий регіон посилює свою обороноздатність, аби у разі загрози бути готовими показати, хто на цих землях господар.