Черг немає ані в Польщу, ані в Україну. За рік після повномасштабного вторгнення ситуація на кордоні змінилась. Додому повертається небагато українців. Втім, так само мало виявилось і охочих покинути рідний дім, зважаючи на попередження про можливі атаки росії. Про це далі.

Події річної давнини пані Наталія й зараз пригадує з жахом. Тоді вона як керівник дитячого закладу, з кількома виховательками вивозила дітей із Гостомеля. Після атак на столицю та область вони ледь знайшли можливість сісти в потяг до Польщі.

Наталія Луценко, опікунка дітей, евакуйованих у Польщу:

Ми зайшли, поїзд уже був забитий. Зайшли, відповідно, не тільки наші 23 дітей і 4 супровджувачів, а зайшли ще більше людей. Люди спали - я вперше просто таке бачила - навіть пів метра нема проходу, отак, один на одному. Це був такий жах. 23- 24 числа, я думала, що це буде знову повтор, знову страх, знову ці безсонні ночі, але нічого, слава Богу. Незважаючи на ці безсонні ночі, люди все одно не хочуть їхати. Усе-таки вдома краще.

Нині жінка розривається між евакуйованими дітьми та освітнім закладом. У Польщі не вистачає вихователів, але звідси працівники не бажають їхати. Та й діти найбільше хочуть повернутися.

Наталія Луценко, опікунка дітей, евакуйованих у Польщу:

Я їжджу як законний представник дивитися за дотриманням прав та інтересів. Люди бажають залишатися в Києві, Київській області і насправді є проблема витягнути когось до Польщі на роботу. І діти, і дорослі хочуть повернення в Україну. І я розумію, що зараз приїду, і буде стояти питання: а ви нас заберете? А коли ви нас заберете?

Зо два десятка машин чекають на виїзд з країни. На прикордонному пункті пропуску у Волинській області в розпал робочого тижня. Тут переважно ті, хто їде на закупи, як от Надія.

- Після повномасштабного вторгнення часто їздили за кордон? - Трохи їздила. Їздимо у магазини, там трохи дешевше.

Або ж на заробітки.

Влад Громик, перевізник:

- Ви спілкуєтеся з людьми, зазвичай хто їдуть, чого їдуть? - Заробітки, для потреба, щоби заробити. - А куди, які країни? - В основному Польща, Німеччина… 3-4 рази в місяць.

Все більше людей повертається до України. Але черги також немає. Ось дівчата їздили до Польщі, бо засумували за мандрівками. Та вже за 3 дні закортіло назад.

Лейла Форостович, жителька Києва:

Рік уже ніде не були, були весь час у Києві. І тому треба було трошки провіятися десь, тому що дах уже трошечки їхав…

Ірина Одноволк, жителька Києва:

Я усю війну просиділа в Києві й виїжджати зі свого будинку не хочу. Мене нічого не вижене зі свого дому. Тільки у справах їздили в Європу. Я з Луганська, тому я з 2014 року перебуваю у війні, і мені не страшно вже, бо я вже з якимось досвідом і звичкою, тому я не виїду з України.

Майже 4 тисячі людей за добу перетинають кордон в обох напрямках через пункт пропуску Устилуг. Такий рівень пасажиропотоку спостерігається вже кілька місяців.

Анастасія Ліпська, керівниця групи інспекторів прикордонного контролю:

Річниця повномасштабного вторгнення не призвела до ажіотажу для виїзду за кордон. Найчастіше державний кордон перетинають особи з прикордонних районів, а також особи, які прямують до родин та для перевезення гуманітарного вантажу… Дедалі частіше повертаються з-за кордону особи, які покинули територію України з початком повномасштабного вторгнення.

Уважно перевіряють документи тепер прикордонники в держслужбовців та депутатів місцевих рад.

Олександр Андріанов, начальник відділу організації прикордонного контролю Волинського прикордонного загону:

Якщо їде державний службовець не до дітей і не на лікування, він тоді повинен перетинати кордон винятково у відрядження. Повинен бути лист чи копія наказу, чи витяг із розпорядження, що державний службовець їде саме у відрядження. Якщо їде жінка-державний службовець до дитини до 18 років, то повинна бути довідка, що дитину взяли на консульський облік, або перевірка за нашою базою, що дитина перебуває там…

Крім того, прикордонники волинської ділянки затримали майже пів тисячі чоловіків, що планували втекти з країни нелегально. Яких тільки способів не вигадують ухилянти, аби виїхати. Охоронці кордону наголошують, ретельно перевіряють право виїзду кожного.