Перша зі ста. Вже місяць як в Ірпені працює мала електростанція на газу. Від неї в разі потреби може живитися і котельня, що забезпечує теплом майже дві третини міста. І це відповідь українців на численні ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

Встановити такі малі електростанції планують і в інших містах. Як вони показали себе в Ірпені - розкаже Роман Барашев.

Раїса, жителька Ірпеня:

Мы боялись зимы. Моя дочка за границей говорила: мама, я вышлю тебе генератор. У нас же были такие обстрелы в Ирпене, что была повреждена высоковольтная, все провода лежали на земле.

Вимикається світло, а згодом зникає й тепло у квартирах. Інакше не буває, розповідають люди, чиї домівки підключені до цієї котельні в містечку Ірпінь.

Олена, жителька Ірпеня:

Складно було. Коли 4 дні не було світла, а потім все добре - по 4 години: виключали-включали.

Олександр Костюк, директор КПП "Теплопостач":

Ми знаходимося на нашій найбільшій котельні в місті. Обслуговує весь центр Ірпеня, 10 тисяч квартир, соціальні об'єкти, школи, садочки.

Коли вимикають світло - у котельні зупиняються насоси та інше обладнання. Постачання тепла у домівки припиняється.

Євгеній Шиян, головний інженер КПП "Теплоенергопостач":

Це мережевий насос, який забезпечує доставку теплої води до споживача в квартири, будинки. Щоб ви зрозуміли,у нас в мережі 400 тонн води, і оцей насос повинен забезпечувати циркуляцію води по всій мережі.

Цієї зими світло вимикали часто. Місцеві комунальники наголошують - у стані простою є ризик деформування чи навіть розриву труб!

Ольга Поєзд, оператор котельні:

Дуже складний був опалювальний сезон. Бувало, що 24 години не було світла. Щас трошки розслабилися, відключень немає, набагато легше працювати.

Працювати стало легше, бо світло не відключають уже майже місяць. До того ж поруч із котельнею розмістили ось такий генератор, що може забезпечувати безперебійне постачання електроенергії протягом 4-х годин. Плюс отаку мобільну електростанцію, що здатна живити котельню і день, і навіть 2!

Євгеній Шиян, головний інженер КПП "Теплоенергопостач":

Декілька раз ми її використовували, вона проста в експлуатації. Там дві кнопки - пуск-старт і все, він завівся.

Газотурбінна установка виробляє електроенергію завдяки спалюванню природного газу.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Ми підключаємо ще одну котельню до неї, підключаємо 3 ліцеї, садочок, дитячу поліклініку і декілька об'єктів обслуговування клієнтів - виконком, пенсійний, ці адмінбудівлі підключаємо. Працювала станція місяць, жодного збою не було в роботі.

Газотурбінна станція в Ірпені - майже ідеальне рішення для аварійного живлення комунальних і соціальних об'єктів. Установка - потужніша за генератор, менш вразлива до авіа-ударів. От тільки газу використовує багатенько. Втім випробування тривають - посадовці на державному рівні не виключають створення цілої мережі малих електростанцій по всій країні.