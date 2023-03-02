Зеленський обговорив з президентом Бразилії зусилля для реалізації "формули миру" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіу Лула да Сілва. Обговорили, зокрема, зусилля для реалізації "формули миру".
"Щойно говорив з президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Поінформував про атаки, подякував за підтримку нашої резолюції за мир, обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію та повернути спокій нашій країні та всьому світу. Зокрема, зусилля для реалізації нашої "формули миру", - сказав Зеленський.
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