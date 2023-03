Сполучені Штати планують оголосити про чергову пакет допомоги Україні у п'ятницю 3 березня.

Про це повідомляє речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Попередньо відомо, що до пакету увійдуть РСЗВ HIMARS та артилерія. За його словами, така допомога українським військовим має стратегічне значення.

