США оголосять про новий пакет допомоги Україні: названо дату [ Редагувати ]
Сполучені Штати планують оголосити про чергову пакет допомоги Україні у п'ятницю 3 березня.
Про це повідомляє речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Попередньо відомо, що до пакету увійдуть РСЗВ HIMARS та артилерія. За його словами, така допомога українським військовим має стратегічне значення.
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/zdMgJbxL8K— The White House (@WhiteHouse) March 2, 2023
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