США запровадили нові санкції проти рф: хто потрапив під обмеження [ Редагувати ]
У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти громадян рф.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Сполучені Штати ввели санкції щодо шести громадян рф, які працюють у системі російської юстиції, у зв'язку зі справою журналістам Володимира Кара-Мурзи.
Обмеження запровадили проти заступника голови Верховного Суду російської федерації Олега Свириденка. Також під санкції потрапили :
- суддя Басманного суду Олена Ленська;
- суддя Хамовницького районного суду Діана Міщенко;
- суддя Московського міськсуду Ілля Козлов;
- слідчий з особливо важливих справ СК Андрій Задачин;
- директор АНО "Центр сприяння розвитку гуманітарних експертиз "Незалежний експерт" Данило Міхєєв.
Як стверджується в письмовій заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, санкції запроваджуються у зв'язку з довільним затриманням журналіста та громадського діяча Кара-Мурзи. На практиці ці обмежувальні заходи означають заборону видачу американських в'їзних віз і блокування власності, що є у юрисдикції США.
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