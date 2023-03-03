Дмитро Кулеба розповів, скільки країн підтримує створення спецтрибуналу для рф [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Вже 29 країн входять до коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для росії за злочин агресії.
Пр оце повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії.
За його словами, серед учасників коаліції є навіть одна країна Латинської Америки, а лише за місяць кількість країн збільшилась на вісім.
"Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу", - сказав Кулеба.
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