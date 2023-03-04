Збройні сили України, ймовірно, створюють умови для контрольованого відведення військ з Бахмута, який російська армія намагається захопити з травня 2022 року. Про це у своєму новому звіті пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 3 березня кадри (1, 2) підтверджують, що українці зруйнували два важливі мости в районі Бахмута - один через річку Бахмутівка на північному сході міста та інший на трасі до селища Хромове на захід від Бахмута.

Превентивне знищення мостів може свідчити про те, що ЗСУ розраховують завадити просуванню російських військ у східній частині Бахмута та обмежити потенційні шляхи їхнього відходу на захід, зазначають аналітики ISW.

Якщо військове командування України визнає за необхідне піти з Бахмута, то, ймовірно, буде проведено обмежений і контрольований відхід з особливо складних секторів східного Бахмуту, вважають експерти.

Військова розвідка Великої Британії у своєму огляді також звертає увагу на руйнування двох мостів у Бахмуті, називаючи один із них "життєво важливим": він з'єднував місто з останнім основним маршрутом постачання до Часового Яру.

Водночас у британському Міноборони зазначають, що ЗСУ зміцнює елітними підрозділами північні околиці Бахмута, які стали вразливими для російських атак з трьох сторін.

Нагадаємо, 3 березня у Бахмуті побував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а 4 березня командувач Сил спецоперацій Віктор Хоренко. Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.