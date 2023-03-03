Окупанти підірвали міст, який сполучає Бахмут з селищем Хромово (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 3 березня російські війська підірвали ключовий міст, який сполучає Бахмут з селищем Хромово. Про це повідомляє CNN з посиланням на поліцію Донецької області.
У поліції міста Костянтинівка повідомили, що сподіваються відновити міст найближчими днями.
Міст розташований на ключовій дорозі, яка сполучає Бахмут з українським тилом у місті Часів Яр. За даними поліції, військові досі можуть потрапити до Бахмута через ґрунтові дороги та поля.
Боєць спецназу в Бахмуті заявив CNN, що у міст влучила російська ракета. У поліції також говорять про російський обстріл. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.
У Бахмуті, за даними української влади, залишаються майже п'ять тисяч мешканців.
Нагадаємо, з Бахмута терміново виводять підрозділ командира аеророзвідки "Мадяра". Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.
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