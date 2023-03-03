Сирський вдруге за тиждень відвідав Бахмут [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вдруге за тиждень відвідав Бахмут на Донеччині, який вже кілька місяців безупину штурмують окупанти. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
В Бахмуті командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту.
Сирський заявив, що противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто. На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи пвк вагнер та інших регулярних частин армії рф. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього.
Нагадаємо, раніше Сирський приїжджав до Бахмута у суботу, 24 лютого, після засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він охарактеризував ситуацію там як "складну".
У Бахмуті, за даними української влади, залишаються майже п'ять тисяч мешканців.
Нагадаємо, з Бахмута терміново виводять підрозділ командира аеророзвідки "Мадяра". Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.
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