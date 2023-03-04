З'явилося відео прибуття в Німеччину 90 БТР Stryker для України [ Редагувати ]
Сьогодні, 4 березня, в мережі з'явилось відео прибуття до Німеччини бойових машин Stryker, які США направили до України.
Про це повідомляє Спеціальна операцію ЦРУ.
"США відправили 90 бойових машин Stryker, вони вже прибули до Німеччини, звідки відправляться в Україну", - йдеться в повідомленні.
The main purpose of the Stryker is to deliver infantry to the line of fire for a counteroffensive and destroy enemy equipment . "Stryker" is a balance between a tank and an APC They are very effective at protecting infantry and getting groups into the line of battle.— KT "Special NAFO sponsored CIA Operation" (@KremlinTrolls) March 4, 2023
по темі
Німецький збройний концерн Rheinmetall має намір побудувати танковий завод в Україні. Щодо цього наразі ведуться переговори
Головною темою зустрічі президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем буде ситуація навколо України. Про це заявила представниця адміністрації США під час телефонного брифінгу. Вона уточнила, що зустріч, яка відбудеться у Вашингтоні, триватиме близько години
Про це та інше в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу розповіла голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.
У неділю, 26 лютого, Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Збройні сили України отримали 6 мостоукладальних танків BEAVER і 8 вантажівок Zetros