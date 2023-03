Сьогодні, 4 березня, в мережі з'явилось відео прибуття до Німеччини бойових машин Stryker, які США направили до України.

Про це повідомляє Спеціальна операцію ЦРУ.

"США відправили 90 бойових машин Stryker, вони вже прибули до Німеччини, звідки відправляться в Україну", - йдеться в повідомленні.

The main purpose of the Stryker is to deliver infantry to the line of fire for a counteroffensive and destroy enemy equipment . "Stryker" is a balance between a tank and an APC They are very effective at protecting infantry and getting groups into the line of battle.