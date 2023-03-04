На Волині в артилеристів тероборони триває вишкіл біля кордону з Білоруссю. Росія хоч і відвела звідти частину своїх військ - ближче до східного фронту. Пильності, утім, втрачати не можна, кажуть наші захисники. Сніжана Сидорук спілкувалася з тероборонівцями.

За легендою навчань, ворожа техніка прорвала кордон із Білоруссю. Частина танків та БМП - підірвалася одразу, бо всі шляхи наші бійці вже давно замінували.

Тих, кому вдалося прорватися через мінно-вибухові загородження, - зустрічають наші артилеристи. Бійці тероборони влаштовують умовному ворогу гарячий прийом.

Залпом триста тридцять три.

Працюють "Рапіри". Це потужні гармати, які за їхні влучні постріли артилеристи ще називають снайперськими.

Позивний "Петрович", командир взводу управління артилерійської батареї:

Оцінити наскільки це дієво зможе противник точніше швидше всього не зможе, бо ця гармата стріляє дуже влучно і це її фактично перевага. Гладкоствольний ствол і відбувається точне враження цілі і очевидно, що ця гармата здатна зупинити, вразити бронетехніку противника, включаючи БТР, БМП і закінчуючи танками.

Вадим - навідник. До блиску натирає снаряди, щоб, при ураженні ворога, гармата стріляла без жодних затримок.

Сотий калібр, бронебійні, стріляють прямою наводкою по бронетехніці.

Зайти у тил ворогові не дадуть жодного шансу. Саме так діятимуть бійці тероборони та нових підрозділів, які тут навчаються, якщо реальний ворог усе-таки наважиться ступити на волинську землю.

Позивний "Петрович", командир взводу управління артилерійської батареї:

Це відчувається міць, сила і потужність. І усвідомлення чому артилерію звуть "богами війни". Насправді попри те, що сьогодні 21 століття, але все рівно, що ми бачимо на полі бою основні задачі вирішує артилерія.

Нищити ворога вчаться і з прихованих позицій. Мінометники причаїлися за лісом і ведуть вогонь.

Удари завдають, усе точно розрахувавши. Кожен постріл має влучити у ціль.

Є плюс, хай робить відмітку по бусолі основний, відмітка по бусолі.

Такі міномети, кажуть бійці, підходять для боїв у місцевих лісах. З них можна стріляти з укриттів, нищити переважно живу силу ворога.

Увага, стріляти батареї. В основному одну міну. Вогонь. Увага, міномет, постріл! - Видно цілі, орієнтири, по яких сьогодні відпрацьовували, виконували вогневе завдання артилеристи.

За навчаннями з мобільного командного пункту стежать керівники. На моніторах вони бачать, наскільки влучно ведуть вогонь бійці та над чим ще треба попрацювати.

Володимир Ратнюк, керівник артилерії Волинської бригади територіальної оборони:

Роль артилерії - це буде враження колон противника, живої сили. Ви бачите що в нас місцевість болотиста і думаємо що вони підуть тільки по дорогах. І артилерія буде по цьому виконувати своє завдання. Артилерія сотої бригади готова на 100%.

Бійці тероборони Волині вже понад рік бережуть свої північні рубежі. Хлопці не вірять у "миролюбну" Білорусь. Тому й зброї для ворога наготували чимало і не втомлюються тренуватися. Запевняють - ворог тут не пройде.