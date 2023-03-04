"Україна отримає від західних партнерів винищувачі, це питання часу" - прем'єр Латвії [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що Україна отримає від західних партнерів винищувачі, це лише питання часу. Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel.
Якби вони у нас були (винищувачі, - ред.), ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою.
Він впевнений, що війна повинна завершитися перемогою України і, відповідно, поразкою росії.
Так, перемога одних - це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога - вирішать самі українці. Наше завдання - допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети Stinger, самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали.
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