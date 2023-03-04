Запуск Центру розслідування злочинів рф: прокурори підписали угоду [ Редагувати ]
У суботу, 4 березня, прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали угоду про запуск Центру розслідування злочинів рф. Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора.
Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії рф ініціював Офіс генерального прокурора за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.
Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі - притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі - ще один юридичний крок для цього. Ми поставили перед собою амбітні завдання. Я сподіваюся, що Міжнародний центр в Гаазі запрацює вже влітку", - сказав генеральний прокурор України Андрій Костін.
Генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи обговорили організаційні та операційні деталі для початку роботи Центру. У Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць спільної слідчої групи, розглядається також можливість залучення прокурорів з інших країн. У майбутньому до роботи Міжнародного центру можуть бути залучені експерти.
Створення Центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами.Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи.
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