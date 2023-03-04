Українська армія дронів зростає. Держава придбала вже 1700 БПЛА на суму майже чотири мільярди гривень. Ще 30 мільярдів депутати планують виділити на виробництво українських безпілотників. У рамках проєкту триває й активна підготовка операторів багатофункціональних апаратів.

Про те, які бойові завдання виконують дрони, та чим готові дивувати українські виробники - розкаже Олександр Васильченко.

Розвідка, корегування вогню і зброя, від якої ворогу не сховатися. Це безпілотники.

У рамках проєкту "Армія дронів" волонтери закуповують багато "пташок" за кордоном. Утім, значну частину безпілотників різного типу створюють в Україні.

Треба наживити, а далі ми його підтиснемо вже ключем.

Ми разом із Дмитром закінчуємо збирати український дрон. Це унікальний продукт, каже технік. Розрахований під військові цілі.

Так, це ми прикрутили. Тепер ще одні гвинти. - А навіщо так багато гвинтів. - Більша кількість гвинтів, вона добавляє тягу. Тобто дрон може піднімати більшу вагу.

На збирання такого дрона йде один день, каже Дмитро. Він майже повністю виконаний із деталей власного виробництва.

Тримайте за двигун. - Я, щоб не зламати, не зірвати. Ну все.

А ще, запевняють розробники, він розвиває велику швидкість і здатен літати на далекі дистанції.

Віталій Волтарніст, проджект-менеджер:

І нести боєприпас вагою до півтора кг. Це доволі широкий спектр різних боєприпасів. Ми не озвучуємо які це боєприпаси. Це дрон бомбардувальник. Тобто він повинен долетіти до цілі, скинути боєприпас на техніку і живу силу і повертається на пункт, який задає йому оператор.

Віталій показує мені вже готові дрони, які невдовзі відправлять на передову. З тим, що збирав я, доведеться ще попрацювати.

Що тут ще треба доопрацювати? - Це фінальна зборка. Тобто він зібраний. Після цього вже йде налаштування дрону. Тобто на нього ставиться програмне забезпечення, перевіряються всі вузли, їх робота. А вже після налаштування дрони відправляються на обліт.

Закупівлею таких дронів для військових - займаються волонтери.

Дана Ярова, волонтерка:

Ви ж чули про заявлені 20 млрд гривень на проєкт саме по дронах. Але, для того, щоб вони стали на озброєння міноборони, вони мають пройти випробовування, а для того, щоб вони пройшли випробовування їх треба купити і направити в зону бойових дій.

Ось ці дрони вже майже готові до виконання бойових завдань.

Віталій Волтарніст, проджект-менеджер:

Це комплектація з двома камерами. Цифровим та аналоговим відео. Одна знімає в цифрі, друга аналог і це додає стабільності такому дрону, тому що можуть два оператори одночасно бачити картинку.

Керується такий пристрій - пультом. Зображення з камер виводиться на планшет або окуляри. Пристосуватися - не складно, але потрібен час.

Віталій Волтарніст, проджект-менеджер:

Треба пройти спеціальний курс навчання, який ми теж надаємо для наших клієнтів, тобто для військових, які в кінцевому рахунку будуть використовувати цю техніку. Такий курс займає близько трьох тижнів з літа 22-го більше 1500 курсантів пройшли навчання на дронах такого типу.

Таке озброєння до повномасштабного вторгнення не застосовували, кажуть розробники. Саме тому, дрони доводиться допрацьовувати.

Дана Ярова, волонтерка:

Ось цю програму скидання бойових снарядів на полігонах це вже внесли в програму навчання і таким чином ми трансформуємося разом з виробником і генштаб вносить свої зміни і проходить така серйозна, кропітка, але серйозна така праця.

А цей красень здатен знищити навіть танк. Його вже активно застосовують сили ССО. Швидкість такого дрона - 190 кілометрів на годину. Може нести боєприпас вагою до трьох кілограм. Та найголовніше - в ньому є штучний інтелект.

Віталій, розробник дронів:

У нас 120 тисяч різних боксів образів завантажено і він розпізнає. Якщо він бачить щось з ворожої техніки, або з ворожого війська він оператору каже - дивись он є. Підсвічує ці цілі і оператор може підтвердити наведення цілі. після чого оператору нічого не треба вже в ручному режимі робити.

А це означає, що ворогу не вдасться перехопити або посадити дрон під час бойового завдання.

Віталій, розробник дронів:

Дуже висока ймовірність, що вас заглушили і останню милю ви банально стали сліпі. Не долетіли, перехопили, впали. В даному випадку неважливо, він не буде сліпий, тому що він має свої власні очі і він вже як робот термінатор має завдання, має ціль і він до неї долетить.

Така робота дрона впливає і на безпеку військових, які з ним працюють.

Ми таким чином хочемо і рятувати життя і робити кожну бойову місію більш зразковою, більш точною, тому що він виконає все за нашого пілота.

Разом із вітчизняними дронами на передовій наші військові застосовують і боєприпаси українського виробництва. Їх волонтери купують за донати. Українці переказують гроші, каже волонтерка Дана Ярова, і присилають надпис, який наносять на снаряд.

Запрошуємо на концерт кобзона в перший ряд. Пишіть.

Побажань від українців для росіян - чимало. Часто ці написи це - помста за загиблих.

Дуже багато пишуть за людей, які загинули на цій війні прям пишуть ім'я і прізвище за кого. Я навіть писала за свого друга. А його мама зараз попросила написати від неї.

І саме це, каже волонтерка, найскладніше у цій справі.