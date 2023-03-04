Третю добу триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. Натепер із-під завалів рятувальники дістали тіла 11-тьох убитих росіянами людей. Серед загиблих семимісячна дитина. Щонайменше 4-рьох мешканців зруйнованого будинку досі вважають зниклими. За пошуковою операцією стежить наш кореспондент Сергій Вендін.

Сергій Вендін, кореспондент:

Третій день поспіль тривають роботи з розбору завалів після удару рашистів по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Рятувальники працюють цілодобово.

Цієї ночі під завалами виявили тіла п'ятьох людей. Серед них 7-місячна дитина. А кілька годин тому, вдень, - тіло жінки.

Таким чином вже 11-ро жертв цієї трагедії. Розбирають завали майже сто рятувальників.

Юлія Баришева, речниця ДСНС у Запорізькій області:

Ускладнює роботу рятувальників часті повітряні тривоги, оскільки на цей момент ми повинні зупинити роботи, аби убезпечити життя і здоров'я рятувальників. Крім того, будинок старий, а після прильоту ракети дуже багато конструкцій зруйновано, дуже багато нависаючих конструкцій, які у будь-який момент можуть обвалитися.

Як швидко вдасться завершити роботи, сказати нині складно.

Сергій Вендін, кореспондент:

Пошукова операція триває. Рятувальники намагаються дістатися квартир на 2-ому та третьому поверхах, де можуть бути 5-ро людей, яких вважають зниклими безвісти.

Це відео перших хвилин після ракетного удару своїм друзям скинув Назар.

Глянь Даш, отут я сидел…

Хлопець засидівся за комп'ютерною грою. Каже, що це і врятувало його життя.

Другий поверх і третій. Там щє білий вєлік мій, моєї мами. Там ще кладовка з консервацією. Оце біля кладовки був мій комп'ютерний стіл, якого зараз немає. Де закінчується стіна, з цієї сторони - це там була кровать біля вікна. Якщо б я спав, то мене зараз не було вже. Мені повезло, що друг покликав пограти в гру. Ще й конспект писав, тому тільки це мене врятувало.

Хлопець одразу кинувся до кімнати, де була його матір. З оселі вибиралися разом пожежною драбиною, адже вихід у під'їзд завалило. Назар сподівається, що рятувальникам вдасться знайти кота, якого не змогли тієї ночі забрати з собою.

Назар, мешканець будинку:

У нас було два коти - маленький такий рижий Рудік і великий старий кіт Максим чорного кольору. У нас була корзинка для нашого маленького кота. Ми туди його поклали, а другий вже не влазив туди. Я посадив його на диван. А він кудись там пішов до спальні, дуже боявся. І ми кота там залишили, зараз його шукаємо.

Та поки рятувальники в одній з квартир знайшли лише кицьку Лізу, яку одразу віддали господарям.

Это мы все вместе нашли… На кухне была.

Мешканці цього будинку не вперше здригаються від гучних вибухів після прильотів. Рашистські загарбники умисно б'ють по житловому сектору у середмісті Запоріжжя. Та залишати домівки люди не поспішали. Юлія та Нелі збирають усе нажите у валізах та пакети. Жінки переїжджають до родичів.

Нелі Дерев'янко, мешканка будинку:

У сына двухкомнатная… Все туда сейчас сносим. Будем как-то что-то… Надо решать этот вопрос. Освобождаем кухню, шкафы выносим, сейчас холодильник, прийдут ребята, стиральную, печку вывезем. Все, что можем вывозим, потому что это все нажито…

Юлія розповідає про пекло, яке довелося пережити.

Юлія Петренко, мешканка будинку:

Я не спала, как чувствовала, наверное, побежала сразу в коридор. Тут следующий, второй. Ну, мы не поняли, что произошло, честно. Трусилось все. Мы думали, что уходит и земля из-под ног. Трясло очень сильно. Когда начали во двор, мы были в шоке. Эти крики. Я не знаю, как это передать. Просто, наверное, Бог подарил вторую жизнь, второе день рождения.

У лікарнях перебуває восьмеро поранених внаслідок ворожої ракетної атаки. Їхній стан вже не викликає побоювань медиків.