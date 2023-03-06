Війська рф вночі атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками: як живуть люди під постійними вибухами [ Редагувати ]
Війська рф вночі атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили - повідомив голова Дніпропетровської Обласної Військової Адміністрації Сергій Лисак.
А після шостої ранку окупаційні війська вдарили по області з мінометів та артилерії. Вкотре постраждав Нікополь і Червоногригорівська громада. Про життя на лінії вогню розповість Олена Мендалюк.
Андрій Андрійович біля свіжої вирви від ворожого снаряду розповідає куди полетіли металеві уламки і що накоїли. Каже, вибух був такої сили, що посікло вікна у багатоповерхівці, прошило міцний паркан дитячого садка, наче решето і його гараж.
Обстріл росіяни вели серед ночі. Дивом ніхто не постраждав. Цей район Нікополя під вогонь окупантів потрапляє вже не вперше, ділиться пан Андрій. Та після останньої атаки - все ж дружину вирішив відвезти подалі, а сам…
Андрій, житель Нікополя:
Я вже тут сам повоюю. Чому не виїжджаєте. Ні, я нікуди не поїду. Я їх не боюся тих кацапюр, тих проклятих. За нами буде перемога. Все буде гаразд.
У вірі в перемогу нікопольці можуть позмагатися будь з ким. А ще за 8 місяців постійних обстрілів - місцеві зрозуміли - гумор інколи рятує від розпачу.
Вікторія, працівниця комунального підприємства:
Я лично начинаю быстро работать. Меня это успокаивает. Начинаю успокаивать людей.
Вікторія працює у комунальному підприємстві Нікополя. Вже 5 років забезпечує чистоту дворів, але останній рік працює понаднормово - рано вранці, пізно ввечері і на вихідних.
Вікторія - працівниця комунального підприємства:
Підмітаємо, вигрібаємо, носимо складаємо на кучки, щоб потім приїхав трактор і забрав це.
Щоразу після обстрілів - комунальники розбирають завали, міняють розбиті вікна, ремонтують дахи, відновлюють будинки нікопольців. Скільки тон будівельного сміття зібрано та вивезено - вже й не підрахувати, зізнається пані Вікторія. Єдине каже, скільки б разів не виїжджали на ліквідацію наслідків - щоразу душа болить.
Вікторія - працівниця комунального підприємства:
Бачити на фотографіях - це одне, а приїхати побачити своїми очима - це зовсім інше. Це сильно боляче.
Було й таке, що під час прибирання самі потрапляли під обстріл.
Вікторія - працівниця комунального підприємства:
Мимо нас пролетали выстрели. Я стояла, а мої люди сховадися у воронку, щоб сховатися.
Та пропри це комунальники щоразу виходять на допомогу людям. Загалом у місті у більше як десяти тисяч родин пошкоджено житло.
Валентина Дронь, жителька Нікополя:
Даже залетіло холодильник пробило. Бо холодильник біля вікна. Ну от так і живемо, а куди діватися.
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів відбувається переважно за рахунок міського бюджету. Лише торік на це було витрачено близько 50 мільйонів гривень.
Олександр Саюк, міський голова Нікополя:
Допомагаємо будівельними матеріалами. Надаємо для того. аби можна було швидко відремонтувати, затулити вікна, покрівлю, щоб проживати і надалі в уьому будинку. Проводимо ремонти там, де є руйнування саме покрівель багатоповерхових будинків та приватного сектору.
З понад ста тисяч населення, у Нікополі залишилася лише половина. І попри обстріли - у місті продовжує вирувати життя. Комунальники навіть обрізають на весну кущі на узбіччі.
Григорій, комунальник:
Перед празниками. - Якими? - Це ж Пасха буде, це ж як церковні. І вообще тут же біля кладовища мають буди порядки. - Тобто весняне прибиранння починається? - Да. Весняне.
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