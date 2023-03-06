Майже 100 ворожих атак за минулу добу відбили Збройні сили. Росіяни не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти. І це попри значні втрати і особового складу, і техніки.

Ворог зазнає втрат і завдяки "бавовні". Цієї ночі були вибухи в районі окупованого Перевальська та Алчевська. Євген Соломін зібрав новини війни на східному фронті.

Минулої доби бавовнило неподалік Луганська - у селах Юрі'ївка, Біле та Біле-1, Сватовому та Лисичанську. Під ранок - в окупованому Алчевську. Тут вибухала автобаза. Окупанти скрізь вирішили зібратися на наради чи порахувати зброю. Детонація пошкодила кілька приватних будинків.

Міста, які нищили окупанти, щоб захопити, у руїнах.. У Сєвєродонецьку ніхто нічого не ремонтує. А місцеві в продовжують використовувати пічки, які майстрували під час масованих обстрілів росіянами влітку торік.

Готовили еду. А не убирается потому что неизвестно что может быть. Поэтому пока что так.

Площанка та Макіївки - місця, де окупанти намагаються тиснути. Проте кремінські ліси для росіян - як і Київ за три дні - нездоланні. Судячи з їхніх розмов, в окопі живуть 2 доби. Поранений окупант - тут же. Наші продовжують насипати.

Нині Білогорівка та Кремінський напрямок - під масованим вогнем окупантів.

Сергій Гайдай, начальник Луганської ОВА:

Кремінський напрямок атакують цілодобово. росіяни експериментують у способах наступу, атаки малими групами виявилися неефективними, тепер рашисти кидають в бій більше важкої техніки, з'явився вже новий "Термінатор" - бойова машина підтримки танків, а попередній наші захисники знищили.

Луганський прикордонний загін на звʼязку! Стоїмо! Ніхто не збирається відходити! Не вірте російським пропаганднам! Бʼємо окупантів по максимуму! Сили оборони не дають окупантам просунутись! Слава Україні! Героям слава!

Фортеця-Бахмут на Донеччині - найгарячіша точка війни. На південній частині цього напрямку у ході нашого контрнаступу вдалося забрали частину сірої зони під Іванівським. Просування ускладнюється тим, що орки тут встигли накопати окопів та бліндажів. Там пересиджують роботу нашої артилерії, а потім знову пробують штурмувати.

На півночі вдалося відкинути росіян на відстань від кілометра до двох. Окупанти, попри втрати, хочуть вийти на трасу Бахмут-Костянтинівка. Безуспішно.

За даними Генштабу, росіяни не припиняють спроб штурмувати навколишні населені пункти.

З мінометів гатять по Залізнянському, Оріхово-Василівці, Часовому Яру, Курдюмівці. Наші бійці - відповідають. Подивіться, як працює український дрон-камікадзе по російському танку в районі Марʼїнки.

Саму Марʼїнку окупанти змели з лиця землі.

Військові та поліція радять за найменшої нагоди місцевим евакуюватися із зони бойових дій. Виїжджати доводиться у надскладних умовах. Проте робити це варто, бо стіни від російських бомб не рятують.