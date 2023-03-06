Бої за місто Бахмут досягли найвищого рівня напруження - Сирський [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових у Бахмуті вчора, 5 березня.
Про це повідомляє Military Media Center.
"Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський вчора, 5 березня, у черговий раз відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста", - йдеться в повідомленні.
За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.
"Ворог кинув у бій додаткові сили "Вагнера". Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста", - розповів Сирський.
Він зазначив, що наш опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців.
"Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - додав командувач.
по темі
Прикордонники мужньо боронять територію України від російських окупантів
Українські військові продовжують утримувати під своїм контролем трасу Костянтинівка-Бахмут, якою здійснюється постачання
Гостра фаза повномасштабної війни з російськими окупантами повинна закінчитися в середині або наприкінці травня поточного року
Російські окупанти розстріляли українського військогвого за його слова "Слава Україні".
Поліцейські встановили, що впродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли на Київщині 10 цивільних автомобілів. Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися втекти з Ірпеня, але натомість стали мішенню військових рф. Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 - отримали поранення
Частина робіт, що ілюструють вторгнення росії в Україну, написані вугіллям. Зображені - реальні військові із реальними історіями. Враженнями від виставки готовий поділитися наш кореспондент Артур Терещенко.