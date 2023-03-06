Двоє досвідчених українських пілотів поїхали у США. А невдовзі - там чекають на цілу групу. Фахівці мають дослідити рівень знань та умінь українських льотчиків, щоб скласти план навчань українських авіаторів. Наших бійців уже навчають не лише Шатати, а й Німеччина, Велика Британія, Канада, Польща. І це не повний перелік країн, де українці проходять військову підготовку.

Які види зброї опановують та як тривають навчання на європейських полігонах - дивіться далі у сюжеті.

Сонячна Іспанія, Толедо. Тренувальний координаційний центр. Тут щодва місяці проходять тренування українські бійці. Вчаться стріляти влучніше, працювати з вибуховими пристроями, розміновувати територію, користуватися зенітною зброєю.

Цей тренувальний комплекс загальної підготовки - один із багатьох таких у Європі і є частиною Місії військової допомоги Європейського Союзу для підтримки України. Понад 20 країн ЄС запропонували українцям свої навчальні модулі та послуги інструкторів. На початок лютого місія випустила понад 30 тисяч натренованих українських бійців. І це лише від жовтня 2022 року.

Карлос Вера, головний інструктор:

Прогрес українських військових вражає. Усе це завдяки мотивації. Вони швидко вловлюють різницю. Те, чого їх навчають, значно збільшує їхні шанси на виживання. І це все завдяки щоденним інструкціям і їхньому бажанню вчитися.

Деякі європейські країни ведуть власні програми тренування для наших військових. Приміром, Велика Британія. Тренує не лише новобранців, а й вояків із досвідом. Навчання триває на всій території країни, за участі більше тисячі інструкторів не тільки з Британії, а й з інших країн. Тривалість курсу - п'ять тижнів.

Програму підготовки українських військових, яку розробило міністерство оборони Великої Британії, підтримали понад 10 країн Заходу. А цього року королівство планує її розширити на тренування пілотів і морських піхотинців. До кінця року підготують 20 тисяч наших бійців.

Зараз українські військовослужбовці опановують у Британії танки Challenger 2, самохідні артилерійські установки AS-90 та різні види артилерії.

Ми скоро повернемося в Україну, нас розподілять в потрібні нам частини, відповідно ми підемо захищати нашу державу. Очікування, звісно, тільки перемога, хотілося б щоб вона сталася якнайшвидше, щоб наші хлопці поверталися живими додому до своїх родин, а ми будемо цьому тільки сприяти.

Джеймс Гіппі, заступник міністра Збройних сил Великої Британії:

Коли приїжджаєш на тренування українських військових і дивишся в очі чоловікам, котрі за кілька коротких тижнів битимуться на передовій за своє майбутнє та за майбутнє своєї країни, лише тоді справді усвідомлюєш неймовірну жертовність тих, хто пішов, і надзвичайну хоробрість цих хлопців, які готуються невдовзі вступити у бій.

А це - Німеччина. Захований від стороннього ока тренувальний майданчик у лісі. Тут українці опановують зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T. Це найсучасніша система ППО Німеччини. Берлін обіцяє надіслати Україні загалом чотири таких. Перший із цих комплексів ще з жовтня успішно збиває російські ракети та дрони. А на цьому полігоні в Мюнстері наші хлопці приборкують німецькі танки "Леопард-2".

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Навчання - це дуже особлива складова нашої армії. Ми досить гнучко адаптуємося до потреб в Україні, дуже швидко реагуємо. Зараз ми готуємо 600 сержантів, яких я люблю називати кістяком будь-якої армії. З початку війни ми підготували понад 1200 українських військових за складними напрямками, тобто поза базовою підготовкою; до кінця цього року їх буде більше 3000.

Такі ж навчання на "Леопардах" проводить для України і Польща. Варшава готова піти ще далі і тренувати наших пілотів на F16.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Так, ми готові проводити тренування пілотів на F16 у Польщі. Я підкреслюю, що такі речі завжди мають бути узгоджені з широкою коаліцією, але Польща готова влаштувати ці навчання.

Навчити українців літати на американських винищувачах готова Велика Британія та самі Сполучені Штати. Двоє українських пілотів прибули на військову базу в Аризоні для тренування на симуляторах. Це дозволить американським інструкторам підготувати програму для навчань українських льотчиків на винищувачах F16.