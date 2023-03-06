Вже рік йде повномасштабна війна з російськими окупантами, триває і загальна мобілізація. Мобілізаційний план, який діє з моменту введення воєнного стану, ще не завершено.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Мобілізаційний план, оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершено", - наголосив він.

Міністр пояснив, що відбір кандидатів на мобілізацію відбувається відповідно до потреб Генштабу ЗСУ.

"Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкоматам: план та категорії фахівців. Міноборони тільки здійснює контроль та мріє перетворити паперову суміш на цифровизований продукт", - пояснив Резніков.