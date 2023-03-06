План ще не виконано: у Міноборони розповіли про мобілізацію в Україні [ Редагувати ]
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Вже рік йде повномасштабна війна з російськими окупантами, триває і загальна мобілізація. Мобілізаційний план, який діє з моменту введення воєнного стану, ще не завершено.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ЛІГА.net.
"Мобілізаційний план, оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершено", - наголосив він.
Міністр пояснив, що відбір кандидатів на мобілізацію відбувається відповідно до потреб Генштабу ЗСУ.
"Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкоматам: план та категорії фахівців. Міноборони тільки здійснює контроль та мріє перетворити паперову суміш на цифровизований продукт", - пояснив Резніков.
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