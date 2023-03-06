Ти не боявся і ти не зрадив: Данілов відреагував на відео вбивства українського військового [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські війська розстріляли українця, котрий потрапив до них у полон. На відео жорстокого вбивства захисника відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.
Про це він написав у своєму Facebook.
"Боятись не гріх. Гріх - зрадити своїх! Ти не боявся і ти не зрадив!" - написав він.
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