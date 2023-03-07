Благодійний фонд Вадима Столара запускає грантовупрограму з реалізації проєктів щодо підтримкивійськових та постраждалих внаслідок війни українців. Участь у програмі можуть взяти неприбутковіорганізації, зареєстровані на території України, йдетьсяу повідомленні на сайті Фонду.

"Якщо ви маєте ідеї для реалізації чи діючі проєкти в межах напрямів соціальної підтримки та допомогивійськовим, постраждалим громадянам внаслідоквійни, Фонд надає можливість отримати грант у межах бюджету 1 000 000 гривень", – повідомляють у Фонді.

"Грантова програма – це чергова ініціатива у низцінаших важливих проєктів, спрямованих на відновленняУкраїни та підтримку людей. Впевнений, що сьогоднівкрай потрібно фінансово допомагати тиморганізаціям, які здатні в цей важкий час взяти на себе тягар з реабілітації поранених героїв та постраждалихвід війни громадян, організувати соціальну підтримкутих, кому це необхідно. Це – новий для нас напрямроботи, але я вірю, що тільки усі разом, спільнимизусиллями ми зможемо вибороти перемогу, відновитикраїну та повернути людям радість життя після всьогоперенесеного", – наголошує засновник Фонду Вадим Столар.

Зазначимо, що раніше Фонд проводив опитуваннясеред цільової аудиторії та за результатами визначивпріоритетні напрями проєктів для грантової програми:

• кризова психологічна допомога та підтримкавійськовослужбовців, які брали участь у заходахщодо відсічі збройної агресії РФ, громадян, якіпостраждали внаслідок війни;

• відкриття реабілітаційних центрів, кабінетів для фізичного та психологічного відновлення бійців, якіотримали поранення, що призвело до обмеженняжиттєдіяльності та здоров’я;

• соціальна підтримка громадян, які постраждаливнаслідок війни шляхом реалізації проєктівдопомоги харчовими продуктами, ліками та товарами першої необхідності.

У Благодійному фонді підкреслюють, що заявку на участь можуть подавати лише неприбуткові організації, зареєстровані на території України відповідно до законодавства та внесені до реєстру неприбутковихустанов та організацій. А саме: благодійні, громадськіорганізації, благодійні фонди, зокрема міжнародні.

Для участі у програмі необхідно заповнити заявку державною мовою у формі за лінком: https://docs.google.com/document/d/1MXz2bdZ2xYTDIqJ55dpynGnyHPwHQ8L4/edit?usp=share_link&ouid=106665088898698796082&rtpof=true&sd=true.

А також – заповнити бюджет проєкту у формі за лінком: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y3JkQfwpMvOHIocvwtVNf6l3qrKoqUxL/edit?usp=share_link&ouid=106665088898698796082&rtpof=true&sd=true.

Ці форми необхідно завантажити у вигляді файлів, заповнити в електронному вигляді та надіслати на електронну адресу [email protected] разом з іншими документами.

Вичерпний перелік необхідних документів, терміниподання і розгляду заявок, а також детальні умовиучасті у грантовій програмі дивіться на сайті Фонду Вадима Столара.