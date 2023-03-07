"Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня" - голова Міноборони [ Редагувати ]
У вівторок, 7 березня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2. Це відбудеться вже на цьому тижні. Про це повідомляє Bloomberg.
Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці.
За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.
Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість... Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну.
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