У вівторок, 7 березня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2. Це відбудеться вже на цьому тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.