Що відбувається на фронті 8 березня: дані британських розвідників [ Редагувати ]
Станом на середу, 8 березня, окупанти намагаються продовжувати наступати на сході України, проте наші захисники дають їм гідну відсіч.Про це повідомляється у Twitter Міноборони Британії.
росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському Куп’янському, Лиманському, та Шахтарському напрямках. Зокрема, наступи окупантів в районах Бахмута, Кам’янки, Авдіївки, Мар’їнки, Оріхово-Василівки та Дубово-Василівки Донецької області завершились безуспішно. Так, за минулу добу українські військові відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.
Загарбники також проводять штурми у напрямку Стельмахівки в Луганській області, проте ЗСУ зберігають контроль над селом. Також тривають бої в напрямку Макіївки-Невського та Куземівки-Новоселівського.
Окрім того, росіяни вже декілька тижнів атакують на Лимансько-Куп’янському напрямку.
Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.
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