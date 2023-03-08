Війна в Україні: Подоляк назвав головні пріоритети на весну [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що цією весною антиросійська коаліція повинна продовжити тиснути на росію та допомогти Україні підготуватися до ефективного контрнаступу. Про це повідомляється у Twitter.
За словами радника голови Офісу президента, головними пріоритетами цією весною є:
- збільшення військового виробництва, а саме снарядів й ракет;
- прискорення постачання бронетехніки для ЗСУ й будівництво ремонтних баз;
- ефективний контрнаступ наших воїнів;
- жорсткий тиск на росію з метою недопущення обходу санкцій.
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