Британські гаубиці Л-119 допомагають стримувати ворога на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
У росіян немає належних механізованих сил для просування за межі Бахмута. Так вважають в американському Інституті вивчення війни. Наразі у самому місті-фортеці тривають важкі бої. Вистояти нашим захисникам допомагає, зокрема, і зброя від західних союзників.
Наш наступний сюжет створений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як українські бійці використовують британські гаубиці Л-119.
На цих кадрах наші бійці працюють на одній із гаубиць Л-119 на Бахмутському напрямку. Ці сто п'ятиміліметрові потужні й одночасно легкі гармати надали Україні британці. Загалом 36 штук.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Гармата сама по собі стріляє дуже-дуже тихо, то виходів практично її не чути. Ну, вночі гарно чути, а так, удень, то воно не глушить, як стара радянська техніка, тобто старе радянське озброєння.
Традиційного вогняного спалаху під час пострілу гармати не відбувається. Це посилює її маскування.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Навіть по радіоперехопленнях деколи приємно чути, що "воно звідкись летить, а ми не знаємо, звідки воно летить".
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Ну, її перевага в тому, що вона набагато точніша, ніж ті, що у нас до цього були гармати.
На Бахмутському напрямку, де нині точаться запеклі бої, точність та продуктивність зброї - особливо важливі характеристики, кажуть наші захисники.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Учора на наші позиції заходила Сушка, яка розгрузилася - ну, якби єсть, з тієї сторони є спеціалісти, нізя нехтувать. Якщо їх частично називають мобіками, ну є там спеціалісти, повірте.
Попри те, що основне завдання цієї гаубиці - знищення живої сили противника та легкоброньованих цілей, нещодавно українським бійцям вдалося з гармати підбити ворожий танк. Тож наші захисники наголошують - мотивації, щоб громити росіян на полі бою, - в них вистачає.
Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні! Героям слава!
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