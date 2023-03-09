Кличко заявив про вибухи у Києві: у столиці застосовані екстрені відключення [ Редагувати ]
Фото: Подробиці
У четвер, 9 березня, у столиці Україні, Києві під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Мер міста Віталій Кличко підтвердив це у своїх соцмережах.
Вибух стався у Голосіївському районі міста.
Очевидці повідомляють про те, що по місто потягнувся чорний дим.
Крім того, мер повідомив, що у Києві застосовано екстрені відключення світла.
по темі
Prev Next
09 березня 2023 07:36 В Києві ще один вибух: є постраждалі
У четвер, 9 березня, в Києві пролунав ще один вибух, двоє людей постраждали
09 березня 2023 08:18 Ракетний обстріл України: у Харківській області є загиблі
Голова Золочівської громади Харківської області повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу
09 березня 2023 07:56 379 доба повномасштабного вторгнення: оперативні дані від Генштабу
У четвер, 9 березня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення.
08 березня 2023 15:02 Війна в Україні: Подоляк назвав головні пріоритети на весну
Подоляк розповів, що є головними пріоритетами цією весною