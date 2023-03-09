У четвер, 9 березня, у столиці Україні, Києві під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Мер міста Віталій Кличко підтвердив це у своїх соцмережах.

Вибух стався у Голосіївському районі міста.

Очевидці повідомляють про те, що по місто потягнувся чорний дим.

Крім того, мер повідомив, що у Києві застосовано екстрені відключення світла.