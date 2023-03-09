Уряд Чеської республіки схвалив відправлення 15 експертів воєнної поліції до України, щоб розслідувати воєнні злочини росіян під час збройного вторгнення. Вони увійдуть до групи спеціалістів Міжнародного кримінального суду (МКС) Гааги, повідомляють Ceske Noviny.

Представник Міноборони Чехії Їржі Таборський заявив:

Співробітники воєнної поліції повинні дислокуватися насамперед на території України, однак вони також можуть виконувати завдання в Нідерландах, де базується МКС.

За погодженням з МКС, експерти виїжджатимуть до України та Нідерландів на термін від одного до півтора місяців. Фахівці працюватимуть до 2024 року.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив про початок розслідування злочинів у ході російського збройного вторгнення в Україну 28 лютого 2022 року.

19 січня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з закликом створити трибунал для розслідування воєнних злочинів росії в Україні та притягнути до відповідальності російське керівництво та її союзників, зокрема Білорусь.