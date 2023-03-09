Уряд Чехії схвалив відправку воєнної поліції до України [ Редагувати ]
Уряд Чеської республіки схвалив відправлення 15 експертів воєнної поліції до України, щоб розслідувати воєнні злочини росіян під час збройного вторгнення. Вони увійдуть до групи спеціалістів Міжнародного кримінального суду (МКС) Гааги, повідомляють Ceske Noviny.
Представник Міноборони Чехії Їржі Таборський заявив:
Співробітники воєнної поліції повинні дислокуватися насамперед на території України, однак вони також можуть виконувати завдання в Нідерландах, де базується МКС.
За погодженням з МКС, експерти виїжджатимуть до України та Нідерландів на термін від одного до півтора місяців. Фахівці працюватимуть до 2024 року.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив про початок розслідування злочинів у ході російського збройного вторгнення в Україну 28 лютого 2022 року.
19 січня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з закликом створити трибунал для розслідування воєнних злочинів росії в Україні та притягнути до відповідальності російське керівництво та її союзників, зокрема Білорусь.
по темі
Павел Пашка з Чехії - один з них. Чоловік вже доставив в Україну тони гуманітарної допомоги - від медикаментів до машин для ЗСУ.
Так образно прозвали зібрання генеральних прокурорів та міністрів юстиції країн-партнерів України. Спеціальна конференція другий день поспіль триває у Львові.
У четвер, 9 березня, окупанти обстрілюють Херсон
У четвер, 9 березня, школи у Київській області працюють дистанційно
У четвер, 9 березня, під час ракетної атаки на Україну росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал"