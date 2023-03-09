Білий дім після ракетної атаки рф пообіцяв надати Україні все необхідне для захисту [ Редагувати ]
Сполучені Штати забезпечать Україну всім необхідним для захисту від російських ракетних ударів.
Про це повідомляє заступниця речника Білого дому Олівія Далтон.
Далтон заявила, що США разом із союзниками та партнерами забезпечуватимуть Україну всім необхідним для захисту від ракетних ударів з боку росії, а також нададуть додаткове озброєння та обладнання.
"Звісно, це жахливо - бачити жорстокі, невиправдані напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні", - зауважила представниця Білого дому.
Крім цього вона підкреслила, що остання масована російська атака була націлена на цивільну інфраструктуру, зокрема з метою пошкодження систем опалення та електропостачання. Водночас унаслідок нападу були вбиті та поранені українські громадяни.
"Сполучені Штати продовжують надавати Україні спроможності для протиповітряної оборони та забезпечувати у співпраці з нашими союзниками й партнерами в усьому світі те, що їм потрібно в цей момент",- підкреслила вона.
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