Новим главою уряду Китаю став Лі Цян - колишній керівник Шанхая [ Редагувати ]
Депутати Всекитайських зборів народних представників затвердили призначення члена постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю Лі Цяна прем'єром Держради КНР - главою китайського уряду. Його кандидатуру висунув Сі Цзіньпін, якого напередодні, 10 березня, було переобрано на посаду голови КНР. Про це повідомляє "Сіньхуа".
На посаді прем'єра Держради Китаю Лі Цян змінив Лі Кецяна, який очолював уряд із 2013 року і був прем'єром максимально можливих два терміни по п'ять років. Законодавство Китаю забороняє обіймати посаду прем'єра понад два терміни.
Перед тим, як очолити уряд КНР, 63-річний Лі Цян керував Шанхаєм на посаді секретаря партійного комітету Шанхаю. Він, зокрема, відповідав за карантин у місті під час пандемії COVID-19, який був одним із найжорсткіших у Китаї та у всьому світі.
Упродовж майже 30 років він працював на різних посадах у Верховному народному суді. У 2012 році був призначений заступником секретаря Центральної комісії з перевірки дисципліни ЦК Компартії Китаю.
Всекитайські збори народних представників також призначили заступниками голови Центральної військової ради генералів Чжан Юся та Хе Вейдуна. Саму раду раніше знову очолив Сі Цзіньпін.
Головою Державного наглядового комітету призначено Лю Цзіньго, який раніше обіймав посаду заступника голови. Головою Верховного народного суду став Чжан Цзюнь, раніше він був генпрокурором Верховної народної прокуратури. Його посаду в генпрокуратурі обійняв колишній мер Шанхая Ін Юн.
Політична кар'єра Лі Цяна останні 20 років тісно пов'язана із Сі Цзіньпіном. Політологи очікували, що саме Лі Цян очолить уряд після того, як Сі Цзіньпін 10 березня став першим в історії головою, переобраним на третій термін. На відміну від прем'єрів Держради, для голів КНР обмеження у два п'ятирічні терміни було знято.
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