Депутати Всекитайських зборів народних представників переобрали головою КНР Сі Цзіньпіна. Він став першим в історії країни головою, обраною на третій термін. Сі Цзіньпін також знову обійняв посаду голови Центральної військової ради КНР. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Рішення ухвалили одноголосно. У голосуванні взяли участь 2952 особи. Крім того, першого віце-прем'єра Держради Хань Чжена обрано заступником голови КНР. Член постійного комітету Політбюро ЦК Компартії Китаю Чжао Лецзі призначено головою постійного комітету Всекитайських зборів народних представників.

Голосування відбулося на третьому пленарному засіданні першої сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання. Незадовго до цього депутати також схвалили план реформи апарату Держради КНР.

Держрада є найвищим виконавчим органом Китаю. Остаточного плану реформи досі не опубліковано. Відомо, що він посилить "централізоване керівництво" Комуністичної партії Китаю та покликаний підвищити ефективність держапарату.

Сі Цзіньпіну 69 років. Він став генеральним секретарем ЦК Компартії Китаю у 2012 році, був обраний головою КНР у 2013 та 2018 роках. У 2017 та 2022 роках переобирався генсеком ЦК Компартії.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року новим главою МЗС Китаю призначили посла КНР у США Цинь Гана.