Як небо Київщини охороняють від "Шахедів": у ЗСУ розкрили деталі [ Редагувати ]
Небо над Київською областю захищають мобільні групи ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.
Військові проводять цілодобове бойове чергування, а також знищують "Шахеди" у разі російських атак.
Екіпаж мобільних груп складається з кількох осіб:
- водія;
- кулеметника;
- оператора ПЗРК.
Військові постійно перебувають в бойовій готовності, щоб у разі загрози - дістатись визначеної позиції й приступити до виконання завдання.
Кулеметник "Джокер" здатен працювати зі своїм ДШК і вдень, і вночі. Кулемет калібру 12.7 мм з ефективною дальністю ураження повітряних цілей до 2.4 км – слугує зброєю для знищення "Шахедів", якими росіяни щотижня атакують столицю. Цей екіпаж має не тільки необхідні можливості, але й досвід "приземлення" таких дронів.
Іншим бойовим завдання мобільної групи є безперервна передача інформації про повітряну обстановку на підступах до Києва. Це, зі свого боку, підсилює загальну спроможність ППО для вчасного виявлення та знищення ворожих цілей.
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