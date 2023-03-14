Українська альпіністка і політична діячка Ірина Галай складає повноваження депутата Закарпатської облради. Відповідну заяву сьогодні зареєстровано у Закарпатській обласній раді.

За дострокове припинення повноважень депутатки тепер мають проголосувати на сесії Закарпатської облради 16 березня. 34-річна альпіністка розповіла "Суспільному" про причини свого вчинку.

На час воєнного стану повноваження депутатів обласних рад знизилися десь на 90%. Вся наша робота зводиться до того, щоб просто голосувати за дуже прості речі. Щоб робити корисні справи для області абсолютно не треба бути депутатом. На моїх очах звичайні волонтери зробили за цей рік набагато більше, ніж деякі депутати.

Ірина Галай запевняє, що своє життя з політикою зв'язувати не хоче.

Маю різні проєкти, і хочу цим займатися. Війна дуже змінила все у моєму житті і я зрозуміла, що можна робити багато речей, будучи звичайною людиною, не маючи ніяких обов'язків як держслужбовець".

Наразі альпіністка працює над проєктами, пов'язаними із військовослужбовцями.

Це - реабілітація військових після посттравматичного синдрому. Над проєктом працюю з німецькою компанією, яка це все вже пройшла. Також працюю над проєктами, пов'язаними із дітками з аутизмом.

Ірина Галай - українська альпіністка і політична діячка. Рекордсменка України, перша українка, що здійснила сходження на Еверест та К2.



До обласної ради Ірина Галай обиралася у 2020 році від політичної партії "Команда Андрія Балоги".