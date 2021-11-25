На Закарпатье избрали главу облсовета [ Редактировать ]
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Закарпатские депутаты во время сессии в четверг, 25 ноября, избрали Председателем Закарпатского областного совета избрали представителя партии "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко. Его поддержали 37 депутатов. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.
Нового главу Закарпатского областного совета избрали не с первой попытки. До этого здание облсовета "минировали" трижды. Перед началом голосования несколько депутатов, в частности от "За будущее" и "Слуги народа", отказались голосовать.
Напомним, что 28 октября депутаты Закарпатского областного совета отправили в отставку председателя облсовета Алексея Петрова.
19 ноября президент Владимир Зеленский уволил председателя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова.
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