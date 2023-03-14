Завтра пройде нове засідання формату "Рамштайн" - Резніков [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Нове засідання формату "Рамштайн" пройде вже завтра, 15 березня.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков.
За словами міністра, сьогодні разом з очільницею оборонного відомства Нідерландів Кайси Оллонґрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн".
Резніков повідомив, що нове засідання відбудеться вже завтра, 15 березня.
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