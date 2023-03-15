Посол рф заявив, що американським літакам "нічого робити поблизу російського кордону" [ Редагувати ]
Посол рф у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами, і нібито американська авіація має триматися подалі "від російського кордону".
Дипломат у розмові з журналістами після виклику до Держдепартаменту США через ситуацію з безпілотником запитав у представників ЗМІ, яка б була реакція США, якби такий БПЛА "раптово з'явився поряд з Нью-Йорком або Сан-Франциско".
"Ви можете собі уявити реакцію преси США, Пентагону на цей безпілотник? Що це був за безпілотник? Подумайте про це, перш ніж викликати мене до Держдепу. Бойове навантаження 1700 кг", - сказав Антонов.
За його словами, Міноборони будь-якої країни нібито могло б таким чином відреагувати "на загрозу появи такої небезпеки вздовж своїх кордонів".
Посол рф заявив, що "на наш погляд, американським літакам нема чого робити поблизу російського кордону".
Також російський дипломат висловив думку, що дії російських пілотів були професійними, і "жодних контактів не було, наші винищувачі не застосовували жодної зброї".
"Російська Федерація не зацікавлена у конфронтації. Російська сторона зацікавлена у прагматичних відносинах із США на користь як російського, так і американського народу", - запевняє Антонов.
по темі
Сполучені Штати вжили заходів, щоб безпілотник MQ-9 Reaper, який упав у Чорне море, не потрапив у чужі руки
США не припинятимуть польоти над Чорним морем після того, як там зіткнулися російський винищувач та американський безпілотник
Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 березня летить до США, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і главою уряду Австралії Ентоні Албанізом
Окупанти незаконно вивезли на територію росії 2161 українську дитину-сироту