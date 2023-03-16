З початку повномасштабної війни росія випустила по Україні майже 5 тисяч ракет [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни росія випустила по Україні майже 5 тисяч ракет. Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай під час засідання Форуму з безпекового співробітництва.
За його словами, від початку вторгнення росія здійснила майже 5 тисяч ракетних ударів, майже 3500 авіаударів та майже 1100 ударів безпілотниками.
Внаслідок цих дій рф кількість жертв серед цивільного населення зростає з кожним днем.
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