Біржа NASDAQ планує провести делістинг цінних паперів низки російських компаній. Йдеться про "Яндекс", Ozon, Qiwi та HeadHunter.

Американський торговий майданчик повідомив Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc і HeadHunter Group Plc, що їхні акції будуть виключені з лістингу з 24 березня, якщо компанії не оскаржать рішення.

У "Яндексу" оголосили, що незалежно від майбутнього рішення NASDAQ, акції компанії продовжать торгуватися на Мосбіржі. "Яндекс" вважає, що для інвесторів нічого не зміниться, торги відбуватимуться у звичайному режимі.

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) повідомила про плани провести делістинг депозитарних розписок російської компанії ЦИАН. в прес-релізі, який наводить Видання Businesswire публікує пресреліз:

NYSE оголосила, що відділ регулювання NYSE прийняв рішення розпочати процедуру делістингу американських депозитарних акцій, кожна з яких є однією звичайною акцією CIAN з NYSE.

NYSE та NASDAQ наприкінці лютого 2022 року призупинили торги акціями компаній з основним бізнесом у росії. Рішення було ухвалено на тлі збройного вторгнення в Україну.