Незабаром настане дзеркальна дата 23.03.2023, однак її варто розглядати ширше, аніж це пропонує класична нумерологія.

Таке пояснення надала нумеролог та таролог Нонна Мусалян.

"Потрібно відійти від класичних розшифровок нумерології, де 2 – це партнерство, 3 – соціум, 0 – безмежний потенціал творіння. Але треба подивитися з іншого погляду – з точки зору енергій. 23.03 практично збігається з весняним рівноденням і астрономічним новим роком та молодим місяцем. Але така дата-паліндром, як 23.03.2023, буває дуже рідко. І ми всі пам'ятаємо, що трапилося після 22.02.2022. Життя розділилося на "до" та "після". І ось тепер настає унікальний час нових змін та кардинальних оновлень" - сказала вона.

За її словами, на всю планету і на кожну людину чекає оновлення.

"Ключові події відбудуться цієї весни. Світ уже ніколи не буде колишнім. І початок цього переходу буде саме 23.03.2023. І це стосується не лише війни. Це стосується кожної людини. Кожному доведеться вирішити – вона залишається зі старим світом, умовляючи себе, що все добре, ходити на нелюбиму роботу, жити через вторинну вигоду і так далі, або ви починаєте творити своє майбутнє, вчитеся, створюєте щось нове. Це буде унікальний шанс повністю змінити своє сьогодення та майбутнє", - наголосила Нонна Мусалян.