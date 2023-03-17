Міністерство оборони Бельгії передасть Україні 240 військових вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat. Відправка машин планується вже наступного тижня, повідомляє De Standaard.

Армія Бельгії використовувала ціле сімейство вантажівок Volvo. Це вантажні моделі, моделі з тентом або краном і навіть деякі евакуатори. Замість того, щоб просто поступово виводити вантажівки з експлуатації - нові наземні транспортні засоби будуть поставлятися з цього року - більшість з них тепер будуть відправлені в Україну.

Часто акцент робиться на поставках озброєння, але українські підрозділи також дуже чекають на ці вантажівки. Під час конфлікту логістика є щонайменше такою ж важливою, як і зброя.

Вантажівки були в експлуатації з початку 1992-1993 років. Кілька місяців розпочалася їхня перевірка та ремонт. Зараз усі машини перебувають у гарному стані. Запасні частини, також включені в комплект поставки.