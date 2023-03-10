Бельгія визнала голодомор геноцидом українського народу [ Редагувати ]
Бельгія визнала, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок.
Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу у 2006 році. Серед інших країн, які офіційно дали цій події таку саму оцінку, США, Канада, Австралія, Португалія, Мексика, Бразилія, Чехія, Румунія, Болгарія та інші.
Німецький парламент (Бундестаг) ухвалив відповідну резолюцію 30 листопада, а Європарламент - 15 грудня 2022 року.
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