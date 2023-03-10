"Фронт, оборона, битва за Бахмут та весь Донбас - перший пріоритет" - Зеленський

Фронт, оборона, битва за Бахмут та весь Донбас - це сьогодні перший пріоритет, і командування робить все для того, щоб тактичні рішення спрацювали на стратегічне завдання, - деокупацію всієї території України. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський