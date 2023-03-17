"Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста": Сирський розповів про оборону Бахмута [ Редагувати ]
У Бахмуті на Донеччині російські загарбники задіяли всі потужності та намагаються повністю оточити місто. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.
Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають.
Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто.
Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху.
На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу.
На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх.
Про спроби окупантів захопити Бахмут також повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.
Бої за Бахмут точаться з літа 2022 року. Місто знаходиться на підконтрольній Україні частині Донецької області на північ від Горлівки, транспортного вузла для постачання українських збройних сил. Влада США вважає, що відступ українських військ з міста не матиме стратегічного значення.
У лютому цього року Володимир Зеленський говорив, що Київ не боротиметься за Бахмут за будь-яку ціну. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин називав бої за Бахмут найважчими та порівнював їх із м'ясорубкою - саме його найманці наступають на цій ділянці фронту.
Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.
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