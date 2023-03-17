"Почнеться історична відповідальність": Зеленський зробив заяву ордер на арешт путіна [ Редагувати ]
Видача ордера на арешт російського диктатора володимира путіна є рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський.
"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - йдеться у заяві.
Зеленський заявив, що здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника рф.
"Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах - усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - додав президент.
Він подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду та всім у світі, хто допомагає Україні боротися за справедливість.
по темі
Президент Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та запросив прем'єр-міністра країни Едуарда Геґера до Києва
На сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" держави-союзники обговорювали військову підтримку України
Російський диктатор володимир путін заявив, що не вірить у причетності українських активістів до вибуху на "Північних потоках"
Окупанти зазнають численних втрат серед своїх військових у боях на Бахмутському напрямку
Президент України Володимир Зеленський надав звання "Героя України" розстріляному російськими окупантами військовослужбовцю Олександру Мацієвському