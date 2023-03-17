Видача ордера на арешт російського диктатора володимира путіна є рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - йдеться у заяві.

Зеленський заявив, що здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника рф.

"Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах - усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави", - додав президент.

Він подякував команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду та всім у світі, хто допомагає Україні боротися за справедливість.