Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч у режимі відеозв’язку з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. Про це повідомляє сайт глави держави.

У зустрічі також взяли участь:

міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк,

командувач Сухопутних військ Збройних Сил України,

командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський,

командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський,

командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук

заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії. Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів.

Наприкінці до розмови приєднався президент України Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів.