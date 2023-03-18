Залужний та Єрмарк провели таємну нараду з Салліваном, Остіном та Міллі [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч у режимі відеозв’язку з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. Про це повідомляє сайт глави держави.
У зустрічі також взяли участь:
- міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк,
- командувач Сухопутних військ Збройних Сил України,
- командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський,
- командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський,
- командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук
- заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії.
Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів.
Наприкінці до розмови приєднався президент України Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів.
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